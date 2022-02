Een aantal grote namen uit de entertainmentwereld heeft zich aangesloten bij de coalitie van voormalig staatssecretaris en CDA'er Mona Keijzer, die strijdt voor afschaffing van het coronatoegangsbewijs. Onder anderen cabaretier Guido Weijers, ID&T-directeur Ritty van Straalen en regisseurs Dick Maas en Martin Koolhoven hebben hun handtekening onder het manifest gezet.

De coalitie met de naam Onverdeeld Open vindt het op geen enkele manier een goed idee om met coronatoegangsbewijzen te werken, of dat nu op basis van 1G, 2G of 3G is.

"Nu duidelijk wordt dat ook dit coronavirus endemisch zal worden, mogen coronatoegangsbewijzen geen plaats krijgen in de 'gereedschapskist' van een vrije democratie. Wij roepen de regering en het parlement op om het coronatoegangsbewijs per direct af te schaffen", schrijven de initiatiefnemers.

ID&T-directeur Ritty van Straalen vindt dat het tijd is om het leven weer op te pakken. "Wij roepen het kabinet daarom op om te stoppen met het polariseren van onze samenleving en ons te dwingen keuzes te maken die wij niet kunnen en willen maken."

"De mission statement van ID&T is celebrate life, het vieren van het leven, en dat doen wij graag samen. Daarnaast is één van de belangrijkste kernwaarden van onze evenementen unity, mensen met elkaar verbinden. Dat doen we voor iedereen en daar maken we geen enkel onderscheid in."

Een petitie die de groep online heeft geopend, is inmiddels al bijna meer dan 200.000 keer ondertekend.