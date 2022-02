Het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt van Rijn is aangekomen in Nederland. Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) meldt dat het werk is ondergebracht in het restauratieatelier van het Rijksmuseum.

De Staat zal 150 miljoen euro voor het werk neertellen. De Vereniging Rembrandt en het Rijksmuseum dragen samen 25 miljoen euro bij. In totaal wordt er dus 175 miljoen euro neergelegd voor het schilderij.

Nederland is nu officieel eigenaar van het werk. Het is de bedoeling dat De Vaandeldrager op tournee gaat door verschillende provincies. Daarna zal het een vaste plek krijgen in de Eregalerij van het Rijksmuseum, waar het doek in 2019 ook al tijdelijk te zien was.

De familie Rothschild bood het doek in 2018 te koop aan, maar de Franse regering wilde eerst aanspraak maken op het werk. Het land beschouwde De Vaandeldrager als een "nationale schat". Er ligt al een overeenkomst tussen het kabinet en de familie over de aankoop.

Het is niet voor het eerst dat de Staat kunst koopt. In 1998 kocht het Rijk Victory Boogie Woogie van schilder Piet Mondriaan voor 80 miljoen gulden. In 2015 kocht de Staat samen met Frankrijk twee werken van Rembrandt: de huwelijksportretten van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit. Beide landen betaalden 80 miljoen euro. De doeken mogen alleen in het Louvre of het Rijksmuseum hangen.

Zelfportret van Rembrandt

De aankoop kon op lauw enthousiasme rekenen. Verschillende partijen laken de timing van de aanschaf. Veel makers in de creatieve sector, vaak werkzaam als zzp'er, lijden onder de coronamaatregelen. Dat het kabinet juist nu 150 miljoen euro uittrekt voor een enkel werk, steekt de partijen.

De Vaandeldrager is een zelfportret van Rembrandt, waarin hij zichzelf volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap "rebels en vol bravoure" afbeeldt. "Het werd zijn artistieke doorbraak die zou leiden tot De Nachtwacht." Rembrandt, destijds dertig jaar, beeldde zichzelf af als vaandeldrager, iemand die de troepen begeleidde in de Tachtigjarige Oorlog.