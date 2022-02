De première van de André Hazes-musical Hij Gelooft in Mij komende zondag gaat definitief niet door. Naast Martijn Fischer en Annick Boer is nu ook Roosmarijn Luyten (Rachel Hazes, rechts op de foto) positief getest op het coronavirus.

Ook de voorstellingen op vrijdag- en zaterdagavond zijn afgelast. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum om de landelijke première alsnog plaats te laten vinden.

Walter Drenth, managing director van producent Stage Entertainment, spreekt van "overmacht en natuurlijk een ongelofelijke teleurstelling voor Martijn, Roosmarijn, Annick, de rest van de cast, muzikanten, iedereen achter de schermen en natuurlijk het publiek".

"Er is de afgelopen maanden enorm hard gewerkt en de voorstelling staat als een huis. Zowel Martijn als Roosmarijn als Annick voelt zich goed, maar ze houden zich aan de quarantaineregels", zegt Drenth.

"Stage Entertainment staat voor artistieke topkwaliteit, de voorstelling kan niet gespeeld worden als drie van de zeven rollen niet op kunnen gaan. Er wordt achter de schermen met strenge en strikte protocollen gewerkt, iedereen die betrokken is bij de productie wordt dagelijks getest, maar met deze besmettelijke coronavirusvariant hou je helaas niet tegen dat mensen buiten de productie om alsnog besmet raken."

Op korte termijn wordt bekendgemaakt of de voorstellingen in Eindhoven, die vanaf 9 februari gepland staan, wel door mogen gaan. Naar verwachting mogen acteurs Fischer en Boer, over wie donderdag bekend werd dat zij corona hebben, dan uit isolatie.

Musical vertelt over leven van Hazes

Hij Gelooft in Mij vertelt over het leven van de zanger, door de ogen van zijn vrouw Rachel (Luyten). In 2021 zou Hazes zijn zeventigste verjaardag hebben gevierd. De zanger overleed in september 2004.

Rutger de Bekker (Bon Bini: Judeska in da House, Prooi) is te zien als Rachels vader Jan. Mark Kraan (De Veroordeling) speelt Tim Griek, muziekproducent en vriend van André.

De musical trok van 2012 tot 2015 ruim 700.000 bezoekers naar de theaters en was ruim achthonderd keer te zien. Onder anderen Chantal Janzen, Elise Schaap en Hadewych Minis namen de rol van Rachel Hazes toen op zich. Fischer was hierin ook al te zien als André Hazes.