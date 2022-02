TINA, de musical over het leven van Tina Turner, wordt op 8 februari hervat. Dat heeft producent Stage Entertainment vrijdag gemeld. De veelgeprezen voorstelling is te zien in het Beatrix Theater in Utrecht.

Door extra steun vanuit de overheid kan de musical toch weer opgevoerd worden, laat de producent op sociale media weten. Deze week werd bekend dat het kabinet ruim 56 miljoen euro extra vrijmaakt voor de cultuursector.

Het Beatrix Theater moest begin december de deuren sluiten toen het demissionaire kabinet vrij abrupt een nieuwe theaterlockdown aankondigde. De voorstelling mag nu worden hervat zolang de maatregelen worden nageleefd. Zo moeten bezoekers 1,5 meter van elkaar zitten en een QR-code hebben.

Stage Entertainment neemt contact op met bezoekers die kaartjes hadden voor de periode van de lockdown. Zij kunnen hun tickets omboeken naar een nieuwe datum.

TINA is een van de laatste grote musicals die weer in reprise wordt genomen na de lockdown. Eerder gingen The Sound of Music, Aladdin, Titanic, Diana en Zonen en The Rocky Horror Show opnieuw van start.

Soldaat van Oranje is nu de enige grote musicalproductie die nog niet opnieuw is opgestart sinds de laatste lockdown.