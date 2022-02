Martijn Fischer en Annick Boer, die twee van de hoofdrollen vertolken in de André Hazes-musical Hij Gelooft in Mij, zijn besmet met het coronavirus. Een woordvoerder laat donderdag aan NU.nl weten dat het daarom nog onzeker is of zij te zien zijn in de landelijke première komende zondag.

Beide acteurs werden positief getest op het coronavirus, maar voelen zich goed. Als Fischer (André Hazes, tweede van links) en Boer (Friedel van Galen, de moeder van Rachel Hazes, derde van rechts) zondag hersteld zijn, zijn ze in de première te zien. Anders zullen de rollen gespeeld worden door understudy's.

Woensdag werd de show gespeeld met alternatieve hoofdrolspelers. De try-out van donderdagavond is geannuleerd. De bezoekers zijn daarvan op de hoogte gebracht.

De musical is sinds afgelopen week in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam te zien. Daar zal ook de landelijke première plaatsvinden, als deze inderdaad doorgaat. Daarna zal de musical door de rest van het land reizen.

Hij Gelooft in Mij vertelt over het leven van de zanger, door de ogen van zijn vrouw Rachel (gespeeld door Roosmarijn Luyten). In 2021 zou Hazes zijn zeventigste verjaardag hebben gevierd. De zanger overleed in september 2004.

Rutger de Bekker (Bon Bini: Judeska in da House, Prooi) is te zien als Rachels vader Jan en Mark Kraan (De Veroordeling) speelt Tim Griek, muziekproducent en vriend van André.

De musical trok van 2012 tot 2015 ruim 700.000 bezoekers naar de theaters en was ruim achthonderd keer te zien. Onder anderen Chantal Janzen, Elise Schaap en Hadewych Minis namen de rol van Rachel Hazes toen op zich. Fischer was hierin ook al te zien als André Hazes.