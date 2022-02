Museum Huis Doorn heeft sieraden en andere eigendommen verworven van de legendarische uit Friesland afkomstige danseres Mata Hari. Onder de sieraden bevindt zich een zilveren pols- en enkelband, bedoeld voor een danseres.

"Mata Hari zal die hebben gedragen tijdens een van haar optredens", zegt het museum. Ook zijn er een bloedkoralen collier, twee haarklemmen, een zilveren schoengesp en Fries zilverbestek.

Mata Hari, pseudoniem van Margaretha Zelle, werd op verdenking van spionage gefusilleerd in de Eerste Wereldoorlog. Museum Huis Doorn is naast het voormalige ballingsoord van de Duitse keizer Wilhelm II ook een plaats van herinnering aan de Eerste Wereldoorlog in Nederland.

"Mata Hari behoort tot de bekendste Nederlanders uit de Eerste Wereldoorlog. Daarom passen haar sieraden in onze collectie", aldus het museum.

De spullen zijn aangekocht voor de vaste tentoonstelling over het neutrale Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. "De huidige tentoonstelling hierover zal de komende jaren worden vernieuwd", kondigt het museum aan.