De Duitse uitgever HarperCollins Deutschland gaat nog eens goed kijken naar een omstreden theorie in het nieuwe boek Het verraad van Anne Frank. In het boek werd een Joodse notaris aangewezen als vermoedelijke verrader van het meisje en haar familie. Over die conclusie ontstond echter discussie, omdat het onderzoek niet nauwkeurig genoeg zou zijn uitgevoerd.

Het boek is in Nederland al op de markt, maar een Duitse versie wordt pas eind maart verwacht. De Duitse tak van HarperCollins zegt volgens omroep Deutsche Welle (DW) dat die late publicatiedatum al laat zien dat zorgvuldig wordt omgegaan met de gevoelige materie.

De inhoud van het boek wordt intern nu nog eens tegen het licht gehouden. Het is ook nog onduidelijk hoeveel tijd wordt uitgetrokken voor het interne onderzoek. Een woordvoerder van de uitgeverij kon nog niet zeggen of de Duitse publicatie wordt afgeblazen of uitgesteld.

Maandag maakte de Nederlandse uitgever Ambo Anthos bekend dat het boek voorlopig niet wordt bijgedrukt. In een brief bood de uitgeverij excuses aan en werd gesteld dat er kritischer naar het boek gekeken had moeten worden.

Experts vertelden eerder aan NU.nl dat het onderzoek in het boek niet goed is uitgevoerd. De bewijsvoering zou te dun zijn en er is meer onderzoek nodig voordat een conclusie kan worden getrokken.