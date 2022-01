Het boek Het verraad van Anne Frank wordt voorlopig niet bijgedrukt door uitgeverij Ambo Anthos, zo is maandag bekendgemaakt. De uitgeverij biedt in een brief excuses aan voor het omstreden boek, waarin een Joodse notaris als de verrader van de familie Frank wordt aangewezen. De uitgeverij had een kritische houding moeten aannemen.

Een coldcaseteam onder leiding van voormalig FBI-rechercheur Vince Pankoke heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de mogelijke verrader van Anne Frank en haar familie in de Tweede Wereldoorlog. Onlangs bracht het team zijn conclusie naar buiten: de Joodse notaris Arnold van den Bergh zou verantwoordelijk zijn voor het verraad van de familie.

Experts vertelden aan NU.nl dat het onderzoek niet goed is uitgevoerd. De bewijsvoering zou te dun zijn en er is meer onderzoek nodig voordat een conclusie kan worden getrokken.

Ambo Anthos wil nu dat het onderzoeksteam achter het boek eerst antwoord geeft op diverse kritische vragen die ontstonden naar aanleiding van de publicatie van het boek. Tot die tijd worden er geen exemplaren bijgedrukt. De verontschuldigingen zijn gericht "aan eenieder die zich door het boek gegriefd acht".