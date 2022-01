Het Amsterdamse poppodium Melkweg heeft een waarschuwing gekregen van de gemeente nadat het afgelopen weekend opende als buurthuis. Evenementenlocatie de Gashouder, eveneens in de hoofdstad, krijgt een waarschuwing voor het openen als winkel. Dat laat een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema vrijdag weten.

"Juridisch gezien is de Melkweg zowel een eet- en drinkgelegenheid als een instelling voor kunst en cultuur. Op grond van de destijds geldende coronaregels moesten beide nog gesloten zijn", aldus de woordvoerder. "Hierbij ging het niet om welk soort activiteiten daar plaatsvonden. Gelukkig zijn de regels vanaf deze week versoepeld en kunnen ze dit weekend hun deuren openen."

Melkweg opende afgelopen zaterdag en zondag als ontmoetingsplek voor zo'n honderd jongeren die het zwaar hebben tijdens de coronacrisis. Volgens een woordvoerder van het poppodium gebeurde dat niet zozeer om de coronaregels te omzeilen. "We zijn dus open als buurthuis en alle activiteiten zijn daar ook op afgestemd. We bieden heel nadrukkelijk geen regulier programma in een ander jasje aan."

Ook de Gashouder op het Westergasterrein krijgt een waarschuwing van de gemeente, nadat het zondagmiddag onder het mom van een ludieke actie opende als "essentiële winkel". Er kwamen duizenden bezoekers op af. "Het stadsdeel gaat met ze in gesprek en ze krijgen een waarschuwing voor overtreding van de coronaregels", aldus de woordvoerder van de burgemeester.

Verder bedacht De Balie in Amsterdam een manier om de coronaregels te omzeilen en open te kunnen: het debatcentrum richtte vorige week een geloofsgenootschap op. Volgens een zegspersoon van De Balie was die oprichting goed uitgezocht. "Het verandert ook niets aan de activiteiten en missie van De Balie. De Gemeenschap der Rede is een van de partners met wie we samenwerken."

De woordvoerder van Halsema meldde eerder al dat de gemeente geen inhoudelijk oordeel over een geloofsgemeenschap kan vellen, in verband met de scheiding tussen kerk en staat. "Dat kan alleen een rechter." Wel zou de oprichting van het geloofsgenootschap gevolgen kunnen hebben voor de subsidie van De Balie. Vooralsnog lijkt er echter geen grond te zijn om die subsidie stop te zetten. "Er is inmiddels goed contact met De Balie over de voorwaarden van de diverse subsidieregelingen", aldus de woordvoerder.