Mel C, een van de vijf leden van de Spice Girls, is bezig met een boek over haar leven en carrière. De autobiografie van 'Sporty Spice', getiteld Who I Am, komt op 15 september uit.

Het boek van de 48-jarige Melanie Chisholm, zoals Mel C eigenlijk heet, vertelt onder meer over haar jeugd in het noordwesten van Engeland en haar internationale bekendheid door de Spice Girls in de jaren 90.

De zangeres vond het erg leuk om terug te blikken op haar "geweldige carrière" en de "grote obstakels" die ze moest overwinnen, zo laat ze weten aan Britse media. "Het heeft lang geduurd voordat ik er eindelijk klaar voor was om mijn verhaal te vertellen."

Mel C is niet de eerste Spice Girl die een autobiografie uitbrengt. Mel B, Geri Halliwell en Victoria Beckham gingen haar voor.