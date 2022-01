Voor de culturele sector zou een sluitingstijd van 23.00 uur in plaats van 22.00 uur heel veel verschil maken, omdat theaters op die manier meer voorstellingen zouden kunnen draaien. Bovendien kunnen voorstellingen dan doordeweeks later beginnen, zodat het publiek gemakkelijker na het werk naar een voorstelling kan komen kijken, zegt de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) donderdag.

Een extra uur speeltijd maakt vooral uit voor de grotere producties, zegt de VSCD-woordvoerder. "Die duren zo'n twee tot drie uur en zijn niet zo makkelijk te verschuiven. Dat heeft ook met het publiek te maken, dat overdag aan het werk is en vaak vanuit andere steden of dorpen naar het theater moet reizen."

Theaters die de speeltijd vervroegen, hebben vaak alsnog te maken met lege zalen. Daarnaast worden er vaak meerdere voorstellingen op een avond gespeeld in theaters. "Dat kan nu niet. Dat maakt het ook weer minder rendabel."

Tot slot is de sluitingstijd geen goede promotie, meent hij. "Die eindtijd, waarvan wij nog steeds niet begrijpen hoe die besmettingen terugdringt, wekt de indruk dat het niet helemaal veilig is. Juist in tijden waarop publiek sowieso al moeite heeft zijn weg terug te vinden naar het theater."

Het grootste probleem volgens de zegsman is echter de 1,5 meter afstand, waardoor theaters minder publiek kunnen ontvangen. "Daardoor trekken veel producties zelf de stekker eruit. Maar er zijn ook artiesten die uit principe niet willen spelen met 1,5 meter afstand, voor een legere zaal."

Sanne Wallis de Vries gaat toch spelen

Eerder riepen onder anderen cabaretier Diederik Ebbinge en cabaretière Sanne Wallis de Vries ertoe op om theaters niet tot 22.00 uur, maar tot 23.00 uur open te houden.

De culturele sector had woensdag een gesprek met staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media), waarin de staatssecretaris werd gevraagd de sluitingstijd van 22.00 uur en de 1,5 meter af te schaffen. Uslu meldde dat die maatregelen niet eerder dan 8 maart kunnen worden afgeschaft.

Wallis de Vries liet eerder in M weten dat het onder de geldende voorwaarden onmogelijk was te spelen, maar daar komt ze nu van terug: ze maakt haar theatertour toch af, vertelt ze op haar website.

"De dag na de persconferentie werd er een regeling in het leven geroepen die ons in staat stelt wel te spelen. En mij zo in staat stelt de zzp'ers die met mij op tournee zijn te betalen. Dat vind ik heel belangrijk", aldus Wallis de Vries, die ook laat weten de voorwaarden nog steeds absurd te vinden.

Het gaat om een regeling voor zzp'ers in de creatieve en culturele sector die ondanks inkomstenderving niet in aanmerking komen voor financiële steunmaatregelen. Zij kunnen een aanvraag doen en het beschikbare budget wordt dan onder de zzp'ers verdeeld.