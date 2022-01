Tientallen fans van zangeres Kate Bush hebben zich de afgelopen dagen bij attractiepark de Efteling gemeld, omdat zij interesse hebben in haar zogenaamde grafsteen. Het Spookslot, een van de oudste attracties van het park, wordt komende zomer gesloopt. In de tuin staat een zerk met de naam van de artieste, die daar in 1978 een aantal clips heeft opgenomen.

"Veel mensen benaderen ons via sociale media", vertelt een woordvoerder van het park. "Maar er zijn ook mensen die mailen en bellen."

Er zijn eveneens bekende Nederlanders die interesse in het bijzondere object hebben. Op Instagram en Twitter lieten radiomakers Conny Kraaijeveld (RTV Utrecht) en Lammert de Bruin (EenVandaag) al weten dat zij zich ook wel over de zerk zouden willen ontfermen.

De kans dat een van de fans de grafsteen krijgt, is overigens klein. De Efteling heeft al laten weten de bijzondere steen aan een museum te willen schenken.

AVROTROS denkt ondertussen na over een nieuwe televisiespecial met Kate Bush ter gelegenheid van de sluiting van het Spookslot. De toenmalige omroep TROS nam in 1978 ook een special met de Wuthering Heights-zangeres op ter promotie van haar muziek en de toen net geopende attractie. Bush kreeg als aandenken haar eigen grafsteen in de tuin van het Spookslot.