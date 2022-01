Hoewel de boekenwinkels weer een groot deel van het jaar gesloten waren, zijn er in 2021 meer boeken verkocht dan in het jaar daarvoor. Vorig jaar werden 43 miljoen boeken verkocht, een stijging van 5 procent. De zevende zus van Lucinda Riley ging het vaakst over de (virtuele) toonbank.

De afzet is de hoogste in tien jaar; in 2012 werden nog 45 miljoen boeken verkocht. De verkoop bracht 647 miljoen euro op, een stijging van 8 procent vergeleken met 2020. Kinderboeken en non-fictieboeken stegen het sterkst in de verkoop.

Doordat de boekenwinkels vanwege lockdowns maar een deel van het jaar (beperkt) open waren, is de verkoop in fysieke winkels wel gedaald (daling van 7 procent). Maar aangezien online winkels 19 procent meer boeken verkochten, zit het totale aantal verkochte boeken toch in de lift.

Er werden vooral meer anderstalige titels verkocht: 28 procent meer dan vorig jaar. De afzet van Nederlandstalige titels groeide met 1 procent.

Het aantal bij bibliotheken geleende boeken daalde flink. Er werden in totaal 38 miljoen exemplaren uitgeleend, 10 procent minder dan in 2020.

Riley voert voor vierde keer de lijst aan

Het bestverkochte boek van 2021 is De zevende zus van Lucinda Riley. Hier werden 300.000 exemplaren van verkocht. Riley is voor het vierde jaar achtereen de auteur die in ons land de meeste boeken wist te verkopen. De vorig jaar overleden schrijfster staat met vijftien boeken in de top honderd.

De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy, vertaald door Arthur Japin, staat op de tweede plek met 234.000 verkochte exemplaren. Daarmee is dit boek het bestverkochte kinderboek van het jaar. Vorig jaar bezette dit boek de vierde plaats.

Lale Gül staat op de derde plaats met haar debuut Ik ga leven. Het boek, dat werd uitgeroepen tot de winnaar van de NS Publieksprijs, is het hoogst genoteerde oorspronkelijk Nederlandstalige boek.

In de bibliotheken werd De meeste mensen deugen (winnaar NS Publieksprijs 2020) van Rutger Bregman het meest uitgeleend: in totaal 35.000 keer. Ook vorig jaar stond dit boek op de eerste plek. De top drie wordt verder gevuld door 't Hooge Nest van Roxane van Iperen en De avond is ongemak van Marieke Lucas Rijneveld.