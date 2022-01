De musicals The Sound of Music, Titanic en The Rocky Horror Show zijn op korte termijn weer in de theaters te zien. Grotere musicals als Aladdin, Soldaat van Oranje en Tina kunnen met de huidige restricties nog niet worden gespeeld.

Dat hebben producent Stage Entertainment en De Graaf & Cornelissen Entertainment woensdag gemeld. "The Sound of Music of Titanic zijn relatief kleinschalige producties die ook met een kleinere zaalbezetting kunnen worden gespeeld", stelt een woordvoerder.

Wel wordt de aanvangstijd van de voorstellingen iets vervroegd, zodat ze om 22.00 uur afgelopen zijn, zoals de coronaregels voorschrijven. Bezoekers worden hier op korte termijn over geïnformeerd.

Grotere musicals als Aladdin, die in het Circustheater staat, en Tina - in het Beatrix Theater - zijn voorlopig nog niet aan de beurt. Dit zijn grote dure producties die niet uit de kosten komen met de kleine bezetting die nu is toegestaan in theaters. Dit geldt ook voor megahit Soldaat van Oranje. "Bovendien duurt de voorstelling ruim drie uur", legt een zegsman uit. "We zouden dan al rond etenstijd moeten beginnen om het hele stuk te kunnen spelen."

De bezoekers die al kaarten hadden gekocht voor voorstellingen die weer kunnen doorgaan, krijgen op korte termijn te horen dat zij hun kaarten voor wegens de lockdown gecancelde shows kunnen omruilen. Het is niet bekend wanneer Aladdin, Tina of Soldaat van Oranje wel weer te zien zijn.