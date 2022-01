De culturele sector reageert met gemengde gevoelens op de versoepelingen die premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers dinsdag hebben bekendgemaakt. Een groot deel van de sector zegt niets op te schieten met de versoepelingen en er wordt gesproken over een "onwerkbare en nietszeggende stap".

De Alliantie van Evenementenbouwers en het Eventplatform, een brede vertegenwoordiging van de totale sector van sport, cultuur en entertainment, zien niets in de versoepelingen. Dat evenementen alleen onder voorwaarden als een maximaal aantal bezoekers en vaste zitplaatsen weer zijn toegestaan, noemt de sector een "onwerkbare en nietszeggende stap".

"Wij schieten hier echt niets mee op", zegt Rotterdam Ahoy-directeur Jolanda Jansen namens de Alliantie van Evenementenbouwers.

Poppodia: 'Onmogelijk iets zinnigs te organiseren'

Voor een deel van de culturele sector blijft het met de nieuwe versoepelingen "haast onmogelijk iets zinnigs te ondernemen", stelt Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). De concerten en evenementen die georganiseerd kunnen worden, zullen volgens de branchevereniging, die locaties als 013, Doornroosje, Effenaar, TivoliVredenburg en Paradiso vertegenwoordigt, veelal economisch niet rendabel zijn.

"Het leeuwendeel van de omzet wordt gegenereerd tussen 22.00 en 4.00 uur. Daarnaast hebben organisaties gemiddeld een zaal- of terreinbezetting van 90 procent nodig om uit de kosten te geraken. Hier en daar zal er wel programma worden gepresenteerd, maar dat zal in hoge mate verlieslijdend zijn."

Schans eist een toekomstvisie van het kabinet. "Er moet nu echt heel snel een plan komen waarin wordt uitgelegd hoe en wanneer we op korte termijn 100 procent, en zonder beperkingen, open kunnen en open kunnen blijven", aldus de VNPF-directeur, die als uiterste datum 1 maart noemt.

TivoliVredenburg is "voorzichtig blij" met de versoepelingen. "Want we kunnen weer wat", aldus woordvoerder Lieke Timmermans. Het zalencomplex in de Domstad ontvangt donderdag alweer de eerste bezoekers. "Dat is een klassiek concert dat we eigenlijk wilden gaan streamen, maar daar kan nu weer publiek bij. Het is erg leuk dat we dus gelijk weer van start kunnen, al zijn er wel maatregelen zoals de 1,5 meter, het mondkapje en de QR-code."

Poppodium Paradiso spreekt van "schijnversoepelingen" en stelt dat de hele popsector er feitelijk niets mee kan. "Eerst denk je: we kunnen weer wat. Maar dan zie je de details en dat het zeker tot 9 maart gaat duren en denk je: dit slaat echt helemaal nergens op", zegt Jurry Oortwijn, Hoofd Marketing & Publiciteit.

70 Rutte legt uit waarom niet alles meteen wordt opengegooid

Festivalorganisatie ID&T is 'diep teleurgesteld'

"Na herhaalde oproepen aan het kabinet om met een volwaardig en realistisch (langetermijn)plan te komen, zijn wij diep teleurgesteld in de maatregelen", aldus Ritty van Straalen, CEO van festivalorganisatie ID&T.



"De situatie is onhoudbaar en werkt, gecombineerd met het gebrek aan perspectief, ontzettend demotiverend op onze hele sector. Wij blijven het kabinet oproepen om met een volwaardig en realistisch plan voor de evenementensector te komen, zonder 1,5 meter en zonder capaciteitsrestricties, om de eens zo florerende evenementenbranche te redden en zodat wij samen uit deze crisis kunnen komen."

Unmute Us eist binnen twee weken plan van kabinet

Unmute Us, een samenwerkingsverband van de evenementen- en festivalsector, stelt dat de versoepelingen "de facto betekenen dat de evenementen- en nachthorecabranche als enige volledig op slot blijven".

Volgens Unmute Us hebben de zogeheten Fieldlab-evenementen aangetoond dat evenementen veilig georganiseerd kunnen worden. "Vorig jaar hebben we na onze landelijke en drukbezochte protesten laten zien dat het mogelijk is om strak georganiseerd, veilig en verantwoord grote groepen mensen op de been te kunnen brengen. De tijd van wederom rustig blijven afwachten tot we ooit eens aan de beurt zijn is voorbij. Onze branche moet open", zegt initiatiefnemer Jasper Goossen, die ook vraagt om perspectief.

De club eist daarom van het kabinet binnen twee weken een plan waarin duidelijk wordt dat alle evenementen en nachthoreca op korte termijn weer open kunnen op volledige capaciteit. Blijft dat uit, dan zijn ze van plan "grootschalige acties" te organiseren. "Indien het plan er niet komt, zullen we - net als de horeca onlangs - overgaan bijvoorbeeld tot opening op eigen initiatief als protest", aldus Goossen.

44 Duizenden mensen lopen en dansen mee met protestmars Unmute Us

'Zaalbezetting is verliesgevend voor theaters'

Stage Entertainment is ook niet blij dat publiek 1,5 meter afstand moet houden in het theater. De versoepelingen brengen de cultuursector volgens directeur Walter Drenth "geen stap verder".

"Gisteren waren wij in de veronderstelling dat de versoepelingen van de coronamaatregelen zouden betekenen dat theaters weer open zouden kunnen met een maximale zaalbezetting van 1250 bezoekers. Deze ochtend werden wij onaangenaam geconfronteerd met de berichtgeving dat bezoekers op 1,5 meter afstand geplaceerd moeten worden. Dit komt feitelijk neer op zaalbezettingen van 20/30 procent en dat is voor vele vrije theaterproducenten verliesgevend."

De Vereniging van Schouwburg en Concertgebouw Directies (VSCD) is tevreden dat de weg naar heropening van de cultuursector is ingeslagen door het kabinet. De beperkingen zijn voor theaters echter nog altijd te groot om het publiek een volwaardige avond uit te bezorgen. De VSCD roept het kabinet op over drie weken de beperkingen op te heffen volgens het Openingsplan van de cultuursector.