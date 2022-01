Peter Römer heeft inmiddels twintig delen van de Baantjer-boekenreeks op zijn naam staan, maar vindt het lastig om uit te spreken dat zijn ideeën nooit zullen opraken. "Ik vertrouw erop dat het blijft stromen", zegt Römer, die vandaag het negentigste deel in de reeks zag verschijnen, tegen NU.nl.

"Ik woon vlak bij de duinen en ik loop heel veel. Ik begin elke dag met een kilometer of zes, zeven. Dan ben ik aan het wandelen, maar eigenlijk ben ik gewoon aan het werk. Als ik een oplossing zoek voor een plot, komt dat altijd terwijl ik loop."

Römer, die ook nog andere boeken schrijft, heeft voor zijn verhalen over rechercheur Jurriaan 'Jurre' de Cock twee schrijfperiodes per jaar: januari-februari en augustus-september. Toch is hij er eigenlijk altijd mee bezig. "Ik haal mijn ideeën uit de wereld om me heen. Dan lees ik bijvoorbeeld iets in de krant en maak ik daar een plannetje omheen en dat wordt steeds uitgebreider, alsof ik steeds meer blaadjes om de kern van een ui plak. Bij het daadwerkelijke schrijven ga ik de ui weer afpellen en kom ik tot de kern."

Zijn liefde voor het werk dat hij tien jaar geleden begon, is onverminderd groot. "Als dat niet zo zou zijn, schee ik ermee uit. Wat dat betreft heb ik een paar regels: als ik het niet meer leuk vind, stop ik. Als de lezer het niet meer leuk vindt, stop ik. En als ik niet meer de kwaliteit lever die ik wil leveren, stop ik ook."

"Mensen denken weleens dat ik het allemaal uit mijn mouw schud, maar ik doe elke keer mijn best om binnen de bekende elementen verrassende en spannende verhalen te maken. Soms ben ik dan trots op wat ik heb gemaakt. Ik ben er altijd wel blij mee, maar soms denk ik: dit is binnen het genre toch wel weer heel goed gelukt."

'Ik was stiekem al in december begonnen'

Bij het negentigste deel, De Cock en moord op stand, krijgen lezers ook een los manuscript dat op een oude pc van Appie Baantjer, de oorspronkelijke auteur van de reeks die in 2010 overleed, werd gevonden. "Het is de aanzet voor een nieuw verhaal. Op de eerste paar pagina's laat hij De Cock vrolijk zeggen dat hij nog een jaar te gaan heeft en dan met pensioen gaat. Hij wilde denk ik met het terugtrekken van zichzelf ook zijn hoofdfiguur met pensioen laten gaan. Maar dat is niet gelukt, want Baantjer is voortijdig overleden."

Aan het manuscript is een schrijfwedstrijd gekoppeld. Geïnteresseerden mogen het verhaal afmaken en moeten daarbij in 3.750 woorden vertellen wie de slachtoffers heeft vermoord en met welk motief. Het winnende verhaal wordt gedrukt in een eenmalige uitgave voor de winnaar zelf. Het is ook geen 'volledige' Baantjer: het verhaal is zo'n 8.000 plus 3.750 woorden. Een normale Baantjer bevat zo'n 35.000 woorden.

Overigens heeft Römer deel 91, waaraan hij normaal gesproken deze en volgende maand zou schrijven, ook al af. "Ik was stiekem al in december begonnen, omdat ik wist dat dit een drukke maand zou worden. Deze keer kwam het idee voor het verhaal van een podcast over matchfixing. Het leek mij interessant als De Cock daar eens over struikelt, dus daar heb ik een heel verhaal omheen gebouwd."