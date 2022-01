Als het kabinet het advies van het OMT overneemt, mogen musea, theaters en bioscopen weer mensen ontvangen. Maar kan dat wel op korte termijn en zitten de artiesten er überhaupt op te wachten om op te treden, als de kans groot is dat de zalen niet op volle capaciteit mogen draaien?

Pathé is blij dat bioscopen, die sinds december dicht zijn, naar waarschijnlijkheid weer open mogen. "Deze voorbereidingen kunnen pas echt definitief vorm krijgen als we alle details van de maatregelen weten, zoals toegestane openingstijden en capaciteit", laat een woordvoerder van de keten weten.

"Zodra dat bekend wordt gemaakt, programmeert ons team alle films definitief in, en laten we onze bezoekers zo snel mogelijk weten welke films wanneer draaien en start de voorverkoop."

De berichten voor de musea zijn ook positief. Mocht inderdaad besloten worden dat de cultuurbranche de deuren om 20.00 uur moet sluiten, dan hebben de musea daar geen last van. Het Spoorwegmuseum in Utrecht staat in elk geval in de startblokken om open te gaan. "Het museum was al ingericht op de 1,5 meter afstand en de looproutes. Alles ligt er nog zoals we het in december achterlieten", zegt woordvoerder Evertjan de Rooij.

Behalve het inroosteren van collega's en de cateraar en een poetsbeurt is het museum dus al klaar om bezoek te ontvangen. "Als we mogen, kunnen we."

Wat zijn de verwachtingen? Het OMT adviseert dat bioscopen, musea, theaters en poppodia weer open mogen. Daarin zou staan dat de samenleving weer tot 20.00 uur open kan. Zaterdag riep zowel de bioscoop- als de theatersector het kabinet op voor filmzalen en theaters andere sluitingstijden te hanteren. Mogelijk wordt deze tijd dus nog verlaat. In de persconferentie dinsdagavond worden de nieuwe maatregelen door Mark Rutte aangekondigd.

Voor theater De Speeldoos in Baarn is dat lastiger. Het team is maandagochtend gelijk bij elkaar gekomen en "doet wat ze kunnen doen", maar vindt het nog lastig om voorbereidingen te treffen zolang de precieze versoepelingen nog niet bekend zijn. Mocht bijvoorbeeld weer bekend worden dat het publiek onderling 1,5 meter afstand moet houden, dan moeten er weer veel mensen die een kaartje hebben gekocht worden teleurgesteld. "Dat heeft wel operationele impact", zegt woordvoerder Tom van der Poel. "En financieel is dat een slecht verhaal."

Ook moet er dan snel contact worden gelegd met ingeplande artiesten en impresariaten. "De ene artiest wil misschien niet optreden met 1,5 meter, de ander wel. En andere artiesten willen misschien zelfs twee shows inplannen."

De Speeldoos kan in elk geval op korte termijn open, al benadrukt Van der Poel dat het alleen zin heeft als theaters na 20.00 uur open mogen blijven. "Anders is het kansloos, dat gaat niet werken. Houd het dan open tot 23.00 uur."

'Bij cabaret kan je mensen niet ver uit elkaar hebben'

Een kleine rondgang langs meerdere artiestenimpresario's leert NU.nl dat zij eerst de precieze versoepelingen willen afwachten voordat er een besluit wordt genomen over het wel of niet hervatten van tours. Hekwerk, vertegenwoordiger van onder anderen Youp van 't Hek, laat al weten dat de artiesten alleen gaan optreden als de theaters weer volledig open mogen, dus zonder 1,5 meter afstand.

"Al onze artiesten hebben al geprobeerd om op te treden in halfvolle theaters", zegt Judith Sijp van Hekwerk. "Daaruit werd wel duidelijk dat het bij cabaretvoorstellingen killing is om mensen zo ver uit elkaar te hebben. We zijn dus nog behoorlijk somber, omdat we denken dat er in de theaters nog 1,5 meter afstand moet worden gehouden."

Een van de tours die eigenlijk al had moeten beginnen, is de afscheidstournee van Van 't Hek. "Wat het lastig maakt, is dat hij ook een einddatum heeft vastgesteld; zijn zeventigste verjaardag in februari 2024. Hij moet nu al zoveel theaters teleurstellen waaraan hij had beloofd er nog één keer te komen. Hoe we dat kunnen oplossen, weet ik nog niet goed."