Het Tropenmuseum in Amsterdam heeft vanaf 9 juni een nieuwe vaste expositie over het Nederlandse koloniale verleden en hoe dit terugkomt in de hedendaagse wereld. De tentoonstelling Onze koloniale erfenis bestaat uit zo'n vijfhonderd voorwerpen uit de koloniale tijd, aangevuld met hedendaagse kunst.

Het Nederlandse koloniale verleden in Suriname, het Caribisch gebied en Indonesië staan centraal in de collectie, evenals het effect van dat verleden in het hedendaagse leven daar.

Zo is er aandacht voor de negatieve effecten van het koloniale verleden, zoals ongelijkheid, racisme, uitsluiting en uitbuiting. Tegelijkertijd wordt er aandacht besteed aan de diverse samenleving, cultuur, een gedeelde keuken, taal en muziek.

Met de tentoonstelling wil het museum "bijdragen aan bewustwording van de structuren en verhoudingen" die met kolonialisme zijn geïntroduceerd. "Door te laten zien hoe de koloniale geschiedenis een onvoltooid verleden tijd is, wil het Tropenmuseum bijdragen aan het debat in de samenleving en aan een rechtvaardigere maatschappij", aldus het Amsterdamse museum.

Het Rijksmuseum in Amsterdam had vorig jaar voor het eerst een expositie over het slavernijverleden in de koloniale tijd (van de zeventiende tot en met de negentiende eeuw). Kaarten daarvoor waren snel uitverkocht en bijna 80.000 mensen brachten een bezoek aan de tentoonstelling Slavernij. Daarnaast namen miljoenen mensen online een kijkje bij de expositie.