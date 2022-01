De producenten van toneelstuk Harry Potter and the Cursed Child op Broadway hebben hun hoofdrolspeler ontslagen na klachten van een collega over wangedrag. James Snyder speelde Potter sinds de herstart van de uitvoeringen begin november.

Collega Diane Davis, die in de toneelvoorstelling echtgenote Ginny Potter speelt, diende eind november een klacht over Snyder in.

De producenten hebben niet bekendgemaakt om welke vorm van wangedrag het daarbij ging, maar zijn na een intern onderzoek overgegaan tot ontslag voor de acteur. In een verklaring laten zij weten: "Wij blijven er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het extreem getalenteerde team dat deze productie tot leven brengt zich veilig, gesterkt en volledig gesteund voelt."

Het verhaal van Harry Potter and the Cursed Child vindt negentien jaar na de gebeurtenissen van het laatste Potter-boek Harry Potter and the Deathly Hallows plaats. De kinderen van de hoofdpersonages uit de boeken gaan naar de beroemde tovenaarsschool Hogwarts en de toverwereld wordt opnieuw bedreigd door slechterik Voldemort.

Het toneelstuk ging in de zomer van 2016 in première in Londen en is wereldwijd inmiddels door een kleine vijf miljoen mensen gezien.