De Franse modeontwerper Thierry Mugler is zondag overleden. Dat heeft Muglers team bekendgemaakt via zijn Instagram-account. Hij werd 73 jaar.

Mugler maakte furore in de jaren tachtig en negentig en was volgens het gezaghebbende modevakblad Women's Wear Daily de ontwerper die begon met het inschakelen van sterren om zijn shows te lopen.

De Fransman stopte in 2002 als ontwerper en zei daar toen over: "Mode is prachtig, het is 3D-kunst op een mens. Maar het was niet genoeg, wat de reden is dat ik op ander manieren wil gaan creëren."

Dat deed hij onder meer als regisseur bij de Cirque du Soleil-show Zumanity, waarvoor hij ook de kostuums ontwierp. Voor de I Am... World Tour van Beyoncé in 2009 ging hij aan de slag als artistiek adviseur en ontwierp hij ook de kleding.

In 2019 onderbrak Mugler zijn ontwerperspensioen eenmalig voor Kim Kardashian, voor wie hij de jurk ontwierp die zij droeg naar het Met Gala.