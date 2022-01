Vrienden van Appie Baantjer, de oorspronkelijke schrijver van de boekenreeks over rechercheur De Cock, hebben een onvoltooid nieuw verhaal van zijn hand gevonden. De schrijver werkte vermoedelijk aan deze tekst toen hij in 2010 overleed.

Het manuscript heet De Cock en de Moord als Verlossing en telt ongeveer achtduizend woorden. Dat heeft Peter Römer, die de reeks van Baantjer heeft overgenomen, vrijdag gezegd in een gesprek op NPO Radio 1.

Het onvoltooide verhaal wordt verspreid bij het negentigste deel van de langlopende reeks, dat 25 januari verschijnt. Fans mogen het laatste verhaal van Baantjer vervolgens in maximaal 3.750 woorden afmaken.

Het is voor het eerst in ruim tien jaar dat er nieuw materiaal van de overleden schrijver verschijnt. Volgens Römer leek het erop dat Baantjer de serie met zijn 71e boek wilde afsluiten. Rechercheur De Cock maakt zich na veertig dienstjaren op voor zijn pensioen.

Het nieuwe boek dat Römer heeft geschreven, De Cock en de Moord op Stand, speelt zich af in het Paleis op de Dam. De serie, die inmiddels dus negentig delen beslaat, kreeg onlangs een vermelding in het Guinness Book of Records als de langstlopende detectivereeks met dezelfde hoofdpersoon ter wereld. Baantjer schreef het eerste boek over De Cock, Een strop voor Bobby, in 1964.

Er zijn meer dan zeven miljoen exemplaren van de De Cock-boeken verkocht. Behalve in de romans werd De Cock de afgelopen decennia ook vereeuwigd in een succesvolle serie, een bioscoopfilm en diverse toneelstukken.