Het Concertgebouw in Amsterdam en de Koninklijke Schouwburg in Den Haag hebben een officiële waarschuwing gekregen omdat ze tegen de regels in open waren. In de theaters was woensdag een 'kapsalon' ingericht, als protest tegen de sluiting van cultuurinstellingen als onderdeel van de coronamaatregelen.

De gemeente Amsterdam erkent dat culturele instellingen het zwaar hebben, maar "de regels gelden voor iedereen". "Deze waarschuwing is de eerste stap in de handhaving", aldus een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema.

Het Concertgebouw was woensdag open tussen 9.30 en 11.00 uur, als onderdeel van de actie Kapsalon Theater van Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries. Maximaal vijftig klanten konden hun haar laten knippen of stylen terwijl het Concertgebouworkest repeteerde onder leiding van dirigent Susanna Mälkki. Bezoekers moesten bij de ingang een coronatoegangsbewijs en een identiteitsbewijs laten zien.

Een woordvoerder van het Concertgebouw bevestigt dat er een waarschuwing is binnengekomen, maar pas nadat de deuren alweer dicht waren gedaan. Tijdens de openstelling zijn er geen boa's langs geweest. "De burgemeester had al per brief aangekondigd dat er een waarschuwing zou volgen als we open zouden gaan. Dat is voor ons geen moment reden geweest om de openstelling af te blazen. De boodschap is voor ons te belangrijk. We hebben al die tijd alle regels opgevolgd, tot in het ridicule aan toe. We wilden nu toch op één moment onze stem laten horen, zeker nu alles open is waar veel mensen komen, zoals de IKEA."

Deze waarschuwing heeft vooralsnog geen consequenties, aldus de Concertgebouw-zegsman. "Als je er meer krijgt, moet je dicht. Maar we zijn al dicht, dus dat is niet aan de orde."

Zo'n 100 tot 150 mensen in Koninklijke Schouwburg Den Haag

Ook de Koninklijke Schouwburg Den Haag heeft een officiële waarschuwing van de gemeente gehad. De locatie heeft desondanks besloten de actie Theater Kapsalon door te zetten, aldus een woordvoerder.

De boa's hebben in de foyer van de Koninklijke Schouwburg met de directeur gesproken en een officiële waarschuwing uitgedeeld. Inmiddels is een zaal volledig gevuld met bezoekers, zo'n 100 à 150 mensen.

Volgens een medewerker van de Koninklijke Schouwburg hebben de boa's gezegd dat de voorstelling tot 13.30 uur mag duren, maar dat deze dan moet stoppen. Dat is precies het tijdstip waarop de schouwburg zelf van plan was te stoppen met de actie.