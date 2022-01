De taskforce Culturele en Creatieve Sector (CCS) ziet ook bij een stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen mogelijkheden om de sector open te stellen en houden. CCS presenteert woensdag een routekaart met scenario's voor verschillende risiconiveaus aan het kabinet en de Tweede Kamer.

"Wij rekenen erop dat de beleidsbepalers met dit plan aan de slag gaan", aldus woordvoerder Jeroen Bartelse woensdag in het AD.

De taskforce, een samenwerking van ruim honderd branche-, beroeps- en belangenorganisaties uit de culturele sector, gaat in het plan uit van vier risiconiveaus die ieder een kleur hebben gekregen. Groen is het positiefste scenario, waarbij bezoekers vrijuit naar binnen- en buitenlocaties kunnen zonder 1,5 meter afstand, QR-codes of mondkapjes.

Rood is het somberste scenario, waarbij de zorg zwaar onder druk staat. Dan zouden instellingen de keuze hebben: bezoekers om een negatieve test vragen en verder geen beperkingen opleggen of om een coronatoegangsbewijs vragen en binnen mondkapjes en 1,5 meter afstand verplicht stellen.

Bij de presentatie van de plannen is Bartelse in het AD voorzichtig optimistisch over de belangenbehartiging van de sector in het nieuwe kabinet. "Wij hebben echt het idee dat de nieuwe staatssecretaris van Cultuur, Gunay Uslu, voor ons wil knokken. Ze was pas drie dagen aan de slag en toen liep ze hier al rond in TivoliVredenburg om leden van onze taskforce te ontmoeten. Aan haar zal het niet liggen, maar alle bewindspersonen knokken nu natuurlijk voor hun sectoren."

De cultuursector protesteert woensdag tegen het feit dat alleen de theaters, bioscopen en horeca nog niet open mogen. Tientallen theaters worden omgebouwd tot 'kapsalon'. Klanten kunnen dan tijdens hun knipbeurt kijken naar optredens van diverse cabaretiers.

Stage Entertainment rekent erop dat de theaters vanaf 26 januari weer open mogen. "De huidige lockdown voor theaters geldt tot en met 25 januari. Op die datum besluit het kabinet of er versoepeld kan worden", meldt het bedrijf woensdag in een verklaring. "Er is tot nu toe geen perspectief geboden en het is onduidelijk per wanneer de mogelijke versoepelingen ingaan. Dit in combinatie met de onduidelijkheid over het voortzetten van de financiële overheidssteun, die tot en met 25 januari is bevestigd, voelen wij een positieve druk om ons voor te bereiden op een heropening vanaf woensdag 26 januari."