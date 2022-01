De transgenderactivisten die het huisadres van Harry Potter-auteur J.K. Rowling op Twitter publiceerden, worden niet strafrechtelijk vervolgd, liet de Schotse politie dinsdag weten aan het Amerikaanse NBC News.

De drie activisten demonstreerden in november voor het huis van Rowling in Schotland met borden waarop onder meer de tekst 'transrechten zijn mensenrechten' te lezen was. Op de foto's die zij van zichzelf plaatsten, was volgens de auteur haar huisadres duidelijk te zien.

Een woordvoerder van de Schotse politie liet dinsdag per e-mail aan NBC News weten dat "er onderzoek is gedaan en dat er geen strafbare feiten zijn geconstateerd".

Rowling weigerde via een vertegenwoordiger te reageren op de beslissing van de autoriteiten. Zij had het trio op eerder op Twitter aangesproken omdat ze haar privé-informatie zonder toestemming online hadden gedeeld.

Fans van de Harry Potter-reeks zijn boos op de auteur vanwege haar uitspraken over genderidentiteit. Op Twitter reageerde Rowling boos op een artikel waarin gesproken werd van "mensen die menstrueren". "Ik weet zeker dat hier ooit eens een term voor was?", aldus Rowling, die daarna het woord 'vrouwen' een paar keer verkeerd schreef om haar punt te maken.

Later ging ze verder in op haar standpunt. "Ik respecteer transgender personen en vind dat ze moeten kunnen leven zoals zij willen en zoals voor hen goed voelt. Ik loop met jullie mee in demonstraties en word woedend van discriminatie. Maar mijn leven is ook gevormd doordat ik vrouw ben. En ik vind dat ik dat moet kunnen zeggen."