De burgemeesters van onder meer Amsterdam en Nijmegen geven geen toestemming voor verschillende protestacties van de cultuursector op woensdag. De gemeenten willen voorkomen dat theaters en musea de deuren openen en kondigen aan te handhaven als dit wel gebeurt.

Verschillende theaters en musea kondigden aan hun deuren te openen voor onder meer yogalessen en knipbeurten, omdat sportscholen en kapperszaken sinds zaterdag weer open mogen maar culturele instellingen niet.

Burgemeester Femke Halsema laat in een verklaring weten dat er in Amsterdam zal worden gehandhaafd als theaters en musea toch opengaan.

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen liet eerder al weten geen toestemming te geven. Alle instellingen die van plan waren iets te organiseren, zijn dinsdag door de gemeente gewaarschuwd dat er gehandhaafd gaat worden als zij de deuren openen terwijl dat nog niet mag. Hetzelfde geldt voor instellingen in 22 gemeenten in Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Yoga in het museum

In de Stadsschouwburg in Nijmegen zou onder anderen cabaretier Pieter Derks komen optreden. Museum Villa Mondriaan in Winterswijk wilde woensdag veranderen in een yogastudio. "Het enthousiasme voor de kapsalon was aanstekelijk, we kregen heel positieve reacties. Maar de gemeente geeft geen toestemming", aldus de Nijmeegse schouwburgdirecteur Eva Middelhoff.

"Ontzettend balen, want we hadden graag samen in lotushouding inspiratie opgedaan op zaal. Maar openstelling is ook voor een ludieke actie niet toegestaan", meldt Museum Villa Mondriaan.

Sanne Wallis-de Vries en Diederik Ebbinge bedachten na de coronapersconferentie van afgelopen vrijdag het initiatief Kapsalon Theater. Woensdag moeten in verschillende theaters voorstellingen worden opgevoerd waarbij de bezoekers tegelijkertijd een knipbeurt krijgen. Cabaretiers als Youp van 't Hek, Brigitte Kaandorp, Claudia de Breij, Henry van Loon, Ton Kas en Yentl en de Boer kondigden aan op te treden.

Ook de bioscoopbranche voert woensdag actie tegen het coronabeleid van het kabinet. De Amsterdamse bioscoop Tuschinski sluit zich aan bij protestactie en opent een tijdelijke kapsalon.

'Regels zijn regels'

De Nijmeegse burgemeester Bruls is tevens voorzitter van het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio. Het beraad sprak maandagavond af dat demonstraties tegen coronamaatregelen niet mogen uitlopen op het onbeperkt openen van sectoren die nog gesloten moeten blijven.

Regels zijn regels en die moeten gehandhaafd worden, aldus Bruls. Het Veiligheidsberaad zegt wel heel veel begrip te hebben voor de noden van de horeca- en cultuursector en wil dat het kabinet deze ondernemers nog deze week duidelijkheid geeft.