Het kabinet moet nog deze week aan de horeca- en de cultuursector laten weten hoe hun nabije toekomst eruitziet, vinden de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad. Het is volgens hen niet voldoende om tegen deze sectoren te zeggen dat er op 25 januari opnieuw naar eventuele heropeningen gekeken wordt.

De burgemeesters kwamen maandagavond digitaal bijeen met justitieminister Dilan Yesilgöz. Yesilgöz heeft toegezegd dat ze de boodschap overbrengt aan het kabinet, zegt voorzitter van het Veiligheidsberaad en tevens burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls.

Ook wil het Veiligheidsberaad dat het kabinet dinsdag nog eens heel duidelijk maakt dat de coronaregels gehandhaafd moeten worden. "Dat is nodig, omdat er alweer nieuwe acties zoals die van zaterdag in de horeca op stapel staan", aldus Bruls.

Woensdag willen theaters zich omdopen tot kapsalon, aangezien die wel weer open mogen. Theaterbezoekers krijgen dan een knipbeurt en een voorstelling. Musea willen om dezelfde reden deze week gymlessen gaan geven. Volgens de cultuursector hebben theaters bewezen veilig open te kunnen, omdat bezoekers onderling afstand kunnen houden, mondkapjes dragen en met een QR-code worden binnengelaten.

Onder anderen Youp van 't Hek, Jochem Myjer en Freek de Jonge hebben gezegd mee te werken aan de actie. De cabaretiers staan samen met Yentl & De Boer, Henry van Loon en Brigitte Kaandorp in De Kleine Komedie in Amsterdam. Theater Kapsalon is een idee van cabaretiers Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries.

"Een kortdurende, demonstratieve actie kan misschien wel, maar gewoon heropenen alsof er geen regel is die dat verbiedt is buiten de orde. Daar moet het kabinet heel scherp in zijn", vindt Bruls. Het verdiende volgens hem "geen schoonheidsprijs" dat sommige veiligheidsregio's en burgemeesters illegale heropening van de horeca zaterdag aanmoedigden en ondersteunden.