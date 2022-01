De Boekenweek wordt met een maand opgeschoven vanwege de aanhoudende onzekerheid over het coronavirus. Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) stelt het evenement uit naar 9 tot en met 18 april.

De Boekenweek zou eigenlijk plaatsvinden van 5 tot en met 13 maart, maar dat komt volgens de organisator te vroeg. Volgens CPNB-directeur Eveline Aendekerk "moeten we boekhandels en makers de kans bieden de Boekenweek optimaal te benutten en dat kan alleen als ze genoeg bezoekers kunnen ontvangen. We geloven dat we met een maand genoeg tijd kopen."

Momenteel mogen winkels maar een beperkt aantal klanten per vierkante meter toelaten. Maar de CPNB vindt de Boekenweek "pas echt een feest voor de lezer als de boekhandel en bibliotheek weer volledig open zijn en op volle sterkte".

Hoe het Boekenbal - het startsein van de Boekenweek - eruit gaat zien, wordt op een later moment bekendgemaakt. Ook wordt pas later bekend welke dichter het Boekenweekgedicht schrijft.

De gebruikelijke vrijreizendag die hoofdsponsor NS aanbiedt op vertoon van het Boekenweekgeschenk gaat net als vorig jaar niet door. De NS vindt dat "vanwege het onzekere verloop van de coronapandemie niet passend", aldus de CPNB.

Het thema van deze 87e editie van de Boekenweek is Eerste liefde. Wie voor meer dan 15 euro Nederlandstalige boeken koopt, krijgt het Boekenweekgeschenk cadeau. Dat is dit jaar van de hand van Ilja Leonard Pfeijffer. Het Boekenweekessay, geschreven door Marieke Lucas Rijneveld, is tijdens de Boekenweek te koop voor 5 euro.