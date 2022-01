Sanne Wallis de Vries organiseert woensdag 19 januari een actie waarbij theaters eenmalig worden "omgebouwd tot kapsalon" om zo publiek te mogen ontvangen. Dat vertelt de cabaretier vrijdagavond in het programma M.

Wallis de Vries noemt de actie 'Kapsalon Theaterdag'. "Dan worden de theaters omgebouwd tot kapsalons, manicure-, pedicure- en massagesalons. Dat komt bij Diederik Ebbinge vandaan, en die gaat het in Amsterdam doen met De Kleine Komedie. Dat wordt voor een dag een kapsalon", vertelt de theatermaker in het programma.

De actie is een reactie op de coronapersconferentie van vrijdag, waarbij premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) bekendmaakten dat kunst- en cultuurbeoefening binnen en buiten weer is toegestaan, maar publiek niet welkom is. Een bezoek aan een kapper of een ander contactberoep is echter wel weer mogelijk.

"Je kan een afspraak boeken bij kapsalon De Kleine Komedie. En heel gek, want er is een podium, maar er worden optredentjes gedaan, want er is een podium dus je kunt verrast worden door optredens", aldus Wallis de Vries.

"Dat vond ik zo'n leuk idee, dat ik vroeg: Diederik, mag ik dat landelijk uitrollen? Dat mocht, en ik heb inmiddels vier theaters bereikt: Orpheus in Apeldoorn, Parktheater in Eindhoven, Walhalla in Rotterdam en Rensentheater in Emmen, waar ik zelf ook ga optreden."

De theatermaker is van plan de komende dagen zo veel mogelijk theaters en artiesten te benaderen om mee te doen met de actie.