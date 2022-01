Premier Mark Rutte maakt vrijdagavond vrijwel zeker bekend dat de cultuursector nog langer zijn deuren moet sluiten, terwijl bijvoorbeeld niet-essentiële winkels wel weer open mogen. Verschillende theatermakers en zalen roepen daarom op tot actie. De eerste stappen daarin zijn al gezet.

Zo gaan in Zuid-Limburg de cultuurinstellingen (en horeca) open. Vijftien burgemeesters uit deze regio geven hen hiervoor de ruimte. Er worden oproepen gedaan om andere gemeenten te laten volgen. De burgemeesters van de vier grootste steden hebben al laten weten geen gehoor te geven aan de oproep.

Cabaretière Sanne Wallis de Vries probeert een landelijke actie op te zetten, die voor komende woensdagavond zou moeten plaatsvinden. Het Amsterdamse theater De Kleine Komedie en Promenade-presentator Diederik Ebbinge werken hier ook aan mee.

"Het slaat echt nergens meer op", vertelt Wallis de Vries vrijdag op NPO Radio 1. "Het ging al goed en veilig in de theaters. Niemand kan mij uitleggen waarom winkels wel open kunnen en de cultuursector niet."

"Ik ben aan het bellen om te kijken of we landelijk, met een veilige opzet, een soort pop-upsituatie kunnen creëren. Het zal eenmalig zijn en ludiek. Misschien kunnen we de randen van de wet opzoeken door theaters tot kapsalons te bestempelen."

Ook het Haarlemse theater De Liefde gaat actie voeren en zal zaterdag voor de deur van het theater het nummer Open van The Scene opvoeren. De Liefde kwam vorig jaar in het nieuws toen het tegen alle coronaregels in een voorstelling van Theo Maassen liet doorgaan.

Branchevereniging houdt zich afzijdig van protest

Op Twitter is de hashtag #CultuurOpenNU in het leven geroepen. Theatermaker Maurits Fondse laat op Twitter weten dat hij komende zondag wil demonstreren in Amsterdam en roept collega's en vakbonden op dit ook te doen.

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) laat in een reactie aan NU.nl weten zich afzijdig te houden van protestacties. "De afgelopen twee jaar hebben onze theaters en podia bewezen zich aan de regels te houden en daarmee een veilige plek te zijn. Daarom zullen we ons ook niet tegen de regels gaan verzetten."

Wel wil de vereniging opheldering waarom bijvoorbeeld wel de sportscholen open mogen en vindt ze het tijd voor een langetermijnstrategie. "We moeten af van het jojobeleid dat de sector al te veel schade heeft opgeleverd."

Dat is ook de oproep van de Taskforce culturele en creatieve sector, die vraagt om voorspelbare en inzichtelijke coronamaatregelen. Komende week presenteert de taskforce een openings- en herstelplan, met daarin zes voorstellen om de cultuursector weerbaar door en uit de crisis te laten komen.

Niet alleen de theaters, maar ook de museumbranche wil weer open. In een gezamenlijke oproep zeggen tientallen musea en de Museumvereniging dat musea tot de veiligste bezoeklocaties horen tijdens de coronacrisis.