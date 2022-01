De Gouden Koets, die sinds juni 2021 staat in het Amsterdam Museum, zal ondanks dat de musea dicht zijn toch weer te zien zijn voor het publiek. Het museum opent de deuren van haar binnenplaats, waardoor mensen de koets in de open lucht kunnen bekijken.

De toegang is gratis en beveiliging zal erop toezien dat het niet te druk wordt en dat er voldoende afstand wordt gehouden.

De kans lijkt klein dat vrijdag in de persconferentie wordt verteld dat de musea hun deuren weer mogen openen. Daarom heeft het Amsterdam Museum besloten om op deze manier toch de Gouden Koets te laten zien.

De tentoonstelling rond de koets, die nu online te bekijken is, wordt niet verlengd en duurt tot eind februari. Na deze tijd zal de koets terugkeren naar de Koninklijke Stallen in Den Haag.

Eerder werd donderdag bekend dat de koets in elk geval de komende jaren niet wordt gebruikt door de koninklijke familie. Koning Willem-Alexander en zijn voorgangers werden op Prinsjesdag met de Gouden Koets van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof gereden. De koets was een inhuldiginggeschenk van Amsterdamse burgers aan koningin Wilhelmina in 1898.

De laatste jaren is de koets onderdeel van een grote maatschappelijke discussie. Afbeeldingen op panelen van de koets zouden verwijzen naar het slavernijverleden.

Volgens Willem-Alexander moeten alle burgers van Nederland het gevoel hebben dat ze gelijkwaardig zijn en eerlijke kansen krijgen. Pas als dat gelukt is, zal de koets weer kunnen rijden op Prinsjesdag. "De dag waarop we onze democratie en onze verbondenheid als Nederlanders vieren."