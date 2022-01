De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) vraagt om perspectief nu het erop lijkt dat de cultuursector voorlopig dicht blijft. Voorzitter Boris van der Ham roept staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) op te laten zien wat ze waard is in het overleg rond de maatregelen.

"Het is mooi dat er door de aankomende versoepelingen perspectief is voor winkels en andere ondernemers, maar het is extra wrang dat dat er niet is voor kunst en cultuur", vindt Van der Ham.

"Met name theaters en bioscopen hebben de afgelopen twee jaar laten zien een van de veiligste plekken te zijn om uit te gaan, dat kan ik niet genoeg benadrukken. Iedereen zit geplaceerd en de lucht wordt in een bioscoopzaal elke zeven minuten ververst. Er is geen enkele besmetting terug te voeren op bioscoopbezoek."

Van der Ham noemt het heel belangrijk dat de staatssecretaris, samen met de minister van Economische Zaken, laat zien dat er perspectief is. "Nu is de oproep: kijk naar de cijfers, kijk naar de mogelijkheden tot ventilatie, kijk hoe goed onze sector zich aan de regels heeft gehouden en bied perspectief. Dat moet er komen. En of het nu aankomende week open mag of de week daarop, het gaat om duidelijkheid."

De museumvereniging laat in een reactie aan NU.nl weten ernaar uit te kijken weer mensen te ontvangen. "Museumbezoek is veilig en het protocol heeft bewezen uitstekend te werken. Nu commerciële doorstroomlocaties - zoals de Bijenkorf - heropenen, gaan we ervan uit dat musea als culturele doorstroomlocaties ook de deuren kunnen openen", aldus een woordvoerder.

De theater- en evenementenbranche is niet verrast door het nieuws. Wel wil de branche weten waarom sportscholen en winkels wel open mogen en de cultuursector niet. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) heeft het kabinet opnieuw gevraagd om te stoppen met "het jojobeleid" en met een langetermijnstrategie te komen.