Een foto die is gemaakt door de in 2019 overleden fotograaf Frans Schellekens maakt deel uit van een speciale postzegelcollectie rond The Rolling Stones.

Het gaat om een foto die Schellekens in 1995 maakte van gitarist Keith Richards bij een optreden van de band in De Kuip. Het Britse postbedrijf Royal Mail brengt op 20 januari een collectie van twaalf postzegels uit ter ere van het zestigjarige bestaan van de band.

Op acht van de twaalf postzegels staan afbeeldingen van Mick Jagger (zang), Richards (gitaar), Ronnie Wood (bas/gitaar) en de overleden drummer Charlie Watts die zijn gemaakt tijdens verschillende concerten die ze wereldwijd gegeven hebben. De andere vier zegels zijn bedrukt met twee groepsfoto's en twee posters van hun tournees.

Schellekens' foto komt uit een verzameling van zo'n zeventienduizend foto's van Richards op Getty Images. "Dit is niet alleen een hommage aan The Stones, maar zeker ook aan mijn broer", zegt Dorothé Schellekens, de zus van de overleden fotograaf.

"Een afbeelding van hem sierde ooit de autobiografie van Miles Davis. Maar dit slaat alles. Jammer dat hij dit niet meer heeft mee mogen maken. De hele familie is ontroerd." De zus van Schellekens beheert zijn fotoarchief.

Schellekens leerde muzikanten fotograferen in een café in Breda waar hij werkte als barman. Later verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij werkte voor concertzaal het BIMHUIS. Hij werd bekend met zijn foto's van jazzgrootheden. Daarna richtte hij zich niet alleen op muziek, maar werd hij ook een bekende reisfotograaf.