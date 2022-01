De politie heeft dinsdagochtend een tweede verdachte opgepakt in de zaak rond de mislukte overval op het Zaans Museum. Twee mannen probeerden in augustus een schilderij van Claude Monet mee te nemen. De eerste verdachte stond vorige week voor de rechter.

De dinsdag aangehouden verdachte is een 37-jarige man uit Purmerend, twittert de politie dinsdag.

Twee overvallers wilden in augustus vorig jaar het schilderij De Voorzaan en de Westerhem van de Franse kunstschilder Monet (1840-1926) stelen, maar personeel en omstanders grepen in. Een van de overvallers loste enkele schoten, maar het lukte het duo uiteindelijk niet om het werk mee te nemen.

Henk B., een 49-jarige man uit Amsterdam, meldde zich bij de politie en stond dinsdag tijdens een inleidende zitting voor de rechter.

Het Zaans Museum kocht het schilderij zes jaar geleden voor 1.160.000 euro. Monet maakte De Voorzaan en de Westerhem toen hij in 1871 in Zaandam was. Het landschap, de molens, de rivier de Zaan en de houten huizen boeiden hem zo dat hij er 25 werken schilderde.

Door de aankoop van het schilderij is het Zaans Museum het derde Nederlandse museum met een Zaans werk van Monet in de collectie. Wanneer De Voorzaan en de Westerhem er weer te bewonderen is, wordt later bekendgemaakt.