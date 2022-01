De Dikke van Dale brengt een grote verandering aan in de nieuwe editie: een groot aantal woorden dat naar mensen verwijst, wordt voor het eerst voorzien van de genderneutrale x, in plaats van de al geïntegreerde m of v voor mannelijk of vrouwelijk.

In een persbericht laat de uitgever van het woordenboek weten dat de toevoeging geldt voor alle 'de-woorden' die een persoon aanduiden, maar niet verwijzen naar een biologisch geslacht. "Voorbeeld: de minister, de voetballer, de held, de bakker of de crimineel."

Woorden die duidelijk op het biologische geslacht wijzen, zoals vuilnisman en kraamvrouw, krijgen niet de genderneutrale x.

De wijzigingen zijn vanaf de editie van 22 maart terug te vinden, ook in de online catalogus. Het gaat om in totaal zo'n vijftienduizend woorden.