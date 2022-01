Het LEGO-beeld van André Hazes is bijna twee weken na zijn 'ontvoering' weer terug op de Dam in Amsterdam, meldt stadsomroep AT5. Het is teruggebracht door De Geitefok, een Friese oudejaarsvereniging die het beeld op 27 december had meegenomen bij wijze van oudejaarsstunt.

De ontvoerders lieten op de lege plek een briefje achter met de tekst: "Corona gooide roet in het eten. André heeft nu tijd voor een ander optreden." Enkele dagen later twitterde De Geitefok een foto van het beeld in gezelschap van enkele leden van de vereniging.

Het beeld, een creatie van Streetart Frankey, stond sinds vorig jaar zomer op de Dam, op initiatief van horecaondernemer Won Yip en Rachel Hazes, de weduwe van de overleden zanger. Yip is blij met de terugkeer van Hazes. "Hij staat er weer. Prima toch. Weer een stukje vrolijkheid terug in de stad. En dat kunnen we wel gebruiken", zegt hij tegen de lokale omroep.