De 29-jarige Italiaan Filippo B., die ervan verdacht wordt schrijvers op te lichten, is woensdag in New York gearresteerd. Een van zijn vermeende slachtoffers is de Nederlandse auteur Hanna Bervoets. De man zegt onschuldig te zijn.

De Italiaan werd woensdag op luchthaven JFK in New York gearresteerd. Hij is aangeklaagd voor oplichting en identiteitsfraude. De man zou zich volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie "jarenlang hebben voorgedaan als uitgever om zo op frauduleuze wijze honderden ongepubliceerde manuscripten te verkrijgen".

B. werkt bij een uitgeverij in Londen, maar deed alsof hij voor andere uitgeverijen werkte. Hij verleidde schrijvers en redacteuren om ongepubliceerde manuscripten op te sturen. Dat deed hij door sinds 2016 zeker 160 domeinnamen en valse e-mailadressen te maken.

Het gaat om romans en andere boeken van auteurs over de hele wereld, zoals Margaret Atwood, Sally Rooney en acteur Ethan Hawke. Ook een winnaar van de Pulitzerprijs zou tot zijn slachtoffers behoren.

Hanna Bervoets schreef er artikel over

In juni 2021 schreef auteur Hanna Bervoets in de Volkskrant hoe ze ontdekte dat iemand haar manuscript wilde stelen. Bervoets, haar uitgever en andere contacten kregen een Nederlandstalige e-mail van iemand die zich voordeed als haar buitenlandse agent. Het viel niet iedereen op dat het e-mailadres afweek van het officiële adres en zo kreeg de oplichter het manuscript in handen.

Wat B. met de gestolen manuscripten deed, blijft onduidelijk. Geen van de auteurs werd om losgeld gevraagd. Ook is er niets op het internet gepubliceerd.

B. verscheen donderdag voor de rechter, waar hij zei onschuldig te zijn. Na het betalen van een borgsom van 300.000 dollar (265.000 euro) en het inleveren van zijn paspoort, mocht hij de rechtbank verlaten. Als B. schuldig wordt bevonden, kan hij maximaal twintig jaar celstraf krijgen.

