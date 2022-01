In de aflevering van Tussen Kunst en Kitsch is woensdag een topvondst gedaan. Een getijdenboek, ook wel gebedenboek genoemd, uit 1488 is getaxeerd op een waarde van 100.000 euro.

Het komt daarmee op een gedeelde vijfde plek van hoogst getaxeerde objecten in de geschiedenis van het programma, dat al sinds 1984 op tv is.

Het boek van perkament komt uit de erfenis van de schoonvader van degene die het naar de opnames had meegenomen. Haar schoonvader, een verzamelaar, had het getijdenboek op een veiling gekocht.

Zo'n boek werd gebruikt in het klooster, zodat op elk uur van de dag duidelijk was welk gebed er moest worden uitgesproken. Behalve een kalender en gebeden staan er ook miniatuurschilderingen in. Het exemplaar uit de uitzending komt uit de Sint Gommaruskerk in Enkhuizen.

In Tussen Kunst en Kitsch worden vaker kostbare vondsten gedaan. Het record is het schilderij Het Kantwerkstertje van Joost van Geel, dat in 2011 werd getaxeerd op 250.000 euro. In de twee jaar daarna werden een houten voorouderbeeld uit Congo (150.000 euro) en een collier (125.000 euro) ontdekt.

Het getijdenboek deelt de vijfde plaats met een schilderij van Adriaan de Lelie.