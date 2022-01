Een verdachte in de strafzaak rond de mislukte kunstroof in het Zaans Museum, waarbij hij een schilderij van Monet probeerde mee te nemen, staat dinsdagmiddag voor de rechter. Het museum treft momenteel voorbereidingen voor de terugkeer van het werk, dat sinds de roof niet meer te zien is geweest.

Twee overvallers wilden in augustus vorig jaar het schilderij De Voorzaan en de Westerhem van de Franse kunstschilder Claude Monet (1840-1926) stelen, maar personeel en omstanders grepen in. Een van de overvallers loste zelfs enkele schoten, maar het lukte het duo uiteindelijk niet om het werk mee te nemen.

Henk B., een 49-jarige man uit Amsterdam, meldde zich bij de politie en staat dinsdag tijdens een inleidende zitting voor de rechter. De politie doet nog onderzoek naar de tweede verdachte.

Het Zaans Museum kocht het schilderij zes jaar geleden voor 1.160.000 euro. Monet maakte De Voorzaan en de Westerhem toen hij in 1871 in Zaandam was.

Het landschap, de molens, de rivier de Zaan en de houten huizen boeiden Monet zo dat hij er 25 werken schilderde. Met de aankoop van het schilderij is het Zaans Museum het derde museum in Nederland met een Zaanse Monet in de collectie.

Wanneer de Monet weer in het Zaans Museum te bewonderen is, wordt later bekendgemaakt.

B. kreeg drie jaar gevangenisstraf voor roof Van Goghs

B. stal samen met Octave D. in 2002 twee schilderijen uit het Van Gogh Museum in Amsterdam. De twee Van Goghs waren jarenlang van de aardbodem verdwenen. Eind september 2016 doken ze op in Italië bij een onderzoek naar de maffia in Napels.

D. en B. kregen in 2005 in hoger beroep respectievelijk 3,5 jaar en 3 jaar en 2 maanden cel opgelegd voor de diefstal van de schilderijen.