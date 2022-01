Vijftien jaar na het overlijden van Gerard Reve wordt een boek met brieven van de auteur uitgebracht. Zeer Fijne Boy bestaat uit een briefwisseling tussen Reve en programmamaker Jef Rademakers, zo maakt laatstgenoemde maandag bekend in het radioprogramma Villa vdB.

Reve en Rademakers leerden elkaar aan het begin van de jaren tachtig kennen en bleven bevriend tot Reves dood in 2006. Ze maakten tussen 1986 en 1997 meerdere televisieprogramma's, zoals De Reve Show (1988) en Maria, waarin het tweetal bedevaartsoorden bezoekt.

In deze perioden schreven ze elkaar brieven. Reve schreef over onderwerpen als katholicisme, erotiek, de liefde en zijn woede over de wereld.

In het boek worden deze brieven voor het eerst openbaar gemaakt. Ook bevat Zeer Fijne Boy niet eerder gepubliceerde foto's van Reve. Het boek verschijnt op 16 februari bij uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts.

Reve, bekend van werken als De Avonden en Nader tot U, overleed op 8 april 2006 op 82-jarige leeftijd aan de gevolgen van dementie. Hij leed al enkele jaren aan de ziekte en verbleef om die reden bijna twee jaar in een verpleeghuis in het Belgische Zulte.