Hoe is De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn gemaakt en wat moet er gedaan worden om het schilderij te restaureren? Al 2,5 jaar is een onderzoeksteam in het Rijksmuseum daar druk mee bezig in Operatie Nachtwacht. De analyse leverde al een aantal ontdekkingen op en het wordt steeds duidelijker hoe Van Rijn zijn wereldberoemde werk maakte.

Wat is De Nachtwacht? De Nederlandse schilder Rembrandt van Rijn voltooide in 1642 het groepsportret van officieren en andere schutters van Wijk II in Amsterdam, dat hij in opdracht maakte van de schutters van het Amsterdamse Kloveniersgilde. Op het portret staan onder anderen kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburch afgebeeld. Van Rijn maakte het werk voor de Kloveniersdoelen, een van de verenigingsgebouwen van de Amsterdamse schutterij, de burgerwacht van de stad. Het is het enige schuttersstuk van Van Rijn en wordt geprezen vanwege de gedurfdheid en levendigheid. Dat bereikte hij door een contrast te gebruiken van lichte en donkere kleuren, een variatie aan lichaamshoudingen, de gebaren die de personages maken en doordat hij het onderwerp vormgeeft als een toneelstuk.

Een onderzoeksteam bestaande uit meer dan twintig natuurwetenschappers, conservatoren, restauratoren en fotografen van het Rijksmuseum, heeft vanaf juli 2019 diepgaand onderzoek naar De Nachtwacht gedaan. Voor het onderzoek is het 337 kilo wegende kunstwerk voor de eerste keer in zes jaar verplaatst naar een andere ruimte. De eerste stap van het onderzoek is het maken van foto's van zeer hoge resolutie. Van deze foto's kan veel worden afgelezen: de samenstelling van de verf die Van Rijn gebruikte, hoe hij schilderde en wat er in de afgelopen jaren is veranderd.

Opvallend aan het onderzoek is dat het publiek gewoon kan meekijken. Dat kan in het museum en ook online. Hiervoor is gekozen omdat het team zo kan laten zien hoe zo'n dergelijk onderzoek plaatsvindt. Ook wil het museum niet dat De Nachtwacht voor meerdere jaren niet toegankelijk is.

Begin maart 2020 worden de eerste resultaten gedeeld. Zo is ontdekt dat Rembrandt veren heeft geschilderd die hij later weer weghaalde. Ook kwam het team erachter dat de schilder pigment gebruikte met arseen (een giftig chemisch element), dat tot die tijd alleen werd gebruikt voor stillevens.

“Het geeft ons het gevoel dat we over Rembrandts schouder meekijken.” Pieter Roelofs, hoofd schilder- en beeldhouwkunst van het Rijksmuseum

Iets later in maart 2020 sluiten de deuren van het Rijksmuseum wegens de uitbraak van COVID-19. Ook het onderzoek ligt stil. Om deze reden wordt de planning van de restauratie opgeschort. Vanuit huis werkt het team verder aan een analyse van eerder verkregen onderzoeksdata.

Naar aanleiding van deze analyse deelt het onderzoeksteam nog wat enkele bevindingen. Zo is ontdekt dat Rembrandt met krijt een eerste schets maakte van De Nachtwacht voordat hij eroverheen schilderde. Ook merkt het team op dat de schilder veel smalt gebruikte, een blauw pigment. Dat is door de jaren heen bruin geworden.

In juni 2021 worden er vier delen, die er in het verleden zijn afgesneden, toegevoegd met behulp van kunstmatige intelligentie. De afgesneden stukken zijn nooit teruggevonden, maar dankzij een zeventiende-eeuwse kopie van De Nachtwacht is bekend hoe het volledige schilderij er oorspronkelijk uitzag.

Bezoekers kunnen tot in de kleinste details inzoomen. Zo zijn ook de ogen van alle leden van de Nachtwacht goed te zien. Foto: RIJKSMUSEUM

Begin december 2021 deelt het onderzoeksteam de grootste bevindingen. Het wordt bevestigd dat Rembrandt inderdaad eerst het werk schetste voordat hij overheen schilderde en ook zijn er deformaties ontdekt. Die zijn na 2003 ontstaan toen het doek werd opgehangen in de Philipsvleugel gedurende de restauratie van het hoofdgebouw. Vooral in donkere gedeelten is de verf gesleten.

Om het schilderij op te knappen zijn er drie keuzes: nietsdoen, structureel behandelen of volledige restauratie, inclusief verwijderen van vernis, retoucheren en opnieuw vernissen. Nietsdoen is geen optie, stelt het team.

Er is inmiddels een nog nauwkeurigere foto gemaakt van De Nachtwacht. Het beeld telt 717 miljard pixels en hiermee is elk penseeldeeltje en elke penseelstreek te zien. Dit maakt het onderzoek gemakkelijker. De foto is ook online te bekijken. Het is de grootste en meest gedetailleerde foto die ooit van een kunstwerk is gemaakt.

Op 19 januari wordt begonnen met de tweede fase van Operatie Nachtwacht. Dan wordt gestart met de behandeling van het schilderij en zal de voorzijde korte tijd niet goed te zien zijn. Het doek wordt vanwege de deformaties opgespannen op een nieuw spanraam. Daarna kan bekeken worden wat de volgende stap in Operatie Nachtwacht wordt.