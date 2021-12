Peter Pannekoek begon in het voorjaar met schrijven voor zijn oudejaarsconference, maar merkte dat er vooral op politiek gebied te veel gebeurde om zijn show actueel te houden. Dat gedeelte bewaarde hij daarom voor het eind van het jaar.

"Zelden is het zo'n tumultueus jaar geweest", zegt Pannekoek tegen NU.nl over de politieke situatie in Nederland. "Ik heb in het begin om de week alles in de prullenbak kunnen gooien. Had ik net een stuk af over een verkenner, formateur of informateur en dan was-ie alweer opgestapt. Op een gegeven moment heb ik besloten: dit ga ik pas aan het eind van het jaar doen, want het heeft nu geen enkel nut."

Erg gefrustreerd was de 35-jarige cabaretier daar niet over. "Het hoort een beetje bij het format. Het is weleens voorgekomen dat ik schreeuwde: had die fout nou niet gemaakt minister, dan zat je er nog! Maar het is wat het is."

Wat wel een beetje als een koude douche voelde was de laatste persconferentie, waarin werd aangekondigd dat het land weer in lockdown ging. Dat betekent dat hij zijn voorstelling vrijdagavond niet voor publiek kan spelen. "Hoe we het uiteindelijk hebben opgelost hou ik nog even geheim, maar ik was er wel even stuk van. Het liefst had ik natuurlijk in een dampende, volle zaal gespeeld."

"Dit jaar was vervelend en frustrerend voor iedereen, maar voor de conferencier die de oudejaarsconference mag verzorgen was er aan materiaal geen gebrek. Het enige wat ik jammer vind, is dat de aanloopperiode zo ingewikkeld was."

'Weet niet of ik dan nog vrienden zou overhouden'

Omdat Pannekoek nooit eerder een oudejaarsconference maakte, klopte hij voor advies aan bij enkele voorgangers. "Ik heb Theo Maassen en Claudia de Breij gesproken en een beetje geappt met Herman Finkers. Ze zeiden allemaal dat je pas in september een beetje overzicht krijgt over het jaar en dat je moet oppassen dat je niet daarvoor al een thema bedenkt waar je alles naartoe gaat schrijven. En dat is uiteindelijk ook zo gebleken."

Op het moment dat zijn show een beetje vorm had gekregen, in de zomer, begon de cabaretier met try-outs. Eerst oefenen voor vrienden en familie is voor Pannekoek geen optie. "Hell no. Ik weet ook niet of ik dan nog vrienden en familie zou overhouden. Ik geloof heel erg dat je in een zaal met publiek moet spelen. Daar ga ik kijken: wat is belangrijk, wat is leuk en wat mag eruit. De zaal is het klankbord. De denkfout die er soms is, is dat je als cabaretier een monoloog houdt. Maar eigenlijk is het een dialoog, alleen antwoordt het publiek met een lach."

Peter Pannekoek op het podium tijdens zijn show Later was alles beter. Foto: Jan Peter van Velthoven

'Het liefst wil ik alles'

Zijn voorstelling, die over "corona en alle uitwassen" gaat, heeft tot nu toe enkel positieve recensies ontvangen. "Er zijn collega's die zeggen: het boeit me niet, de volgende dag wordt de vis weer verkocht met de krant. Maar ik ben eerzuchtig genoeg. Ik vind het hartstikke leuk als het goed wordt ontvangen. Ik vind het belangrijk dat het publiek in de zaal het leuk vindt, maar ik vind het ook heel fijn als de pers het goed vindt en recensenten, en ook als collega's het goed vinden. Het liefst wil ik alles, zo'n veelvraat ben ik wel."

De oudejaarsconference van Pannekoek is vrijdagavond op NPO1 te zien vanaf 22.25 uur. Zelf gaat hij overigens niet kijken. "Die van collega's neem ik op en kijk ik later terug, maar die van mezelf ken ik inmiddels wel. Ik heb drie vrienden bij mij thuis uitgenodigd en ik ga wel even kijken of het bandje goed wordt ingestart, want daar ben ik een beetje paranoïde over, maar daarna gaat er gewoon een grote fles champagne in m'n mond."