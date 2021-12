Kinderen krijgen via games, sociale media en muziekteksten veel geweld mee, zo heeft Najib Amhali tijdens lockdowns en quarantaineperiodes met zijn zoons vastgesteld. De cabaretier maakt zich daar zorgen over en heeft dat daarom verwerkt in zijn oudejaarsconference, vertelt hij De Telegraaf.

"Voor mij werkt het om het persoonlijk te houden. Als ik iemand vraag wat er vorig jaar januari gebeurde, weet niemand het meer. Maar welke impact de quarantaine en het thuisonderwijs op ons en de kinderen heeft gehad, is heel herkenbaar", aldus Amhali die op Oudejaarsdag bij SBS6 te zien is.

De cabaretier zag zijn zoons van zes en negen jaar het afgelopen jaar nog meer dan anders en zag toen waar ze allemaal aan blootgesteld worden. "Spellen als Fortnite, maar ook teksten van rappers en de zogenoemde drillraps. Zodra ik 'bitches' uit de speakers hoor, grijp ik in. Maar het is lastig, want kinderen worden er op alle mogelijke manieren aan blootgesteld. Kijk naar series op Netflix, dingen die ze zien op TikTok."

In zijn oudejaarsconference vermijdt hij politiek, omdat hij er zelf weinig van snapt. Maar de verandering in de maatschappij die hij dus ook bij zijn kinderen ziet, snijdt hij wel aan. "Ik vertel hoe wij thuis de kinderen proberen te behoeden voor geweld. En voor verslaving. Noah - mijn oudste - moet ik minimaal drie keer roepen voor hij van zijn scherm opkijkt. Dan probeer ik hem uit te leggen dat dit ook een soort verslaving is."

Amhali beseft daardoor ook hoe belangrijk het is om zijn kinderen over zijn vroegere drugs- en drankgebruik te vertellen. Sinds drie jaar is de cabaretier nuchter, zelf zegt hij "in herstel" te zijn. het gesprek met zijn kinderen wil hij niet vermijden, maar het zal niet makkelijk zijn: "Ik denk dat dat zeker emotioneel gaat worden."