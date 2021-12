De Belgische regering heeft dinsdagavond besloten de theaters en bioscopen weer te openen, nadat de Raad van State eerder op de dag had geoordeeld dat de sluiting van de cultuursector buiten proporties is. Belgische media melden dat op basis van bronnen binnen de regering.

De Belgische Raad van State heeft geoordeeld dat de sluiting van de cultuursector in het land "disproportioneel" was en "niet op adequate motieven" steunde. De autoriteiten zouden niet hebben aangetoond waarom juist theaters en concertzalen dicht moeten. Volgens de Raad van State is onvoldoende duidelijk "waarom het bezoeken van voorstellingen bijzonder gevaarlijk zou zijn voor de volksgezondheid".

Het Overlegcomité besloot vorige week woensdag de cultuursector te sluiten. De sluiting werd vrij abrupt aangekondigd en ging vanaf Tweede Kerstdag in. Dat zorgde voor onrust in het land: diverse theaters en bioscopen lieten weten zich niet aan de maatregel te gaan houden. Ook gemeenten sloten zich hierbij aan en gaven aan niet in te gaan grijpen. In meerdere Belgische steden werd zondag geprotesteerd tegen de sluiting.

Artistiek leider Michael De Cock van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel zegt dat er vooraf "wat lacherig" werd gedaan over de stap van de cultuursector naar de Raad van State. Hij vindt dat nu "een héél belangrijk signaal" is afgegeven. "Laten we nu hopen dat de politiek, na deze blamage, hier ook naar handelt en de beslissing om de cultuur te sluiten zelf terugdraait."

Ook situatie bioscopen wordt opnieuw bekeken

Vanwege de schorsing zouden de coronaregels van voor 22 december weer van kracht moeten worden. Maximaal 200 toeschouwers met mondmasker en coronatoegangsbewijs mogen nu weer gezamenlijk in een theater of een bioscoop zitten.

Minister Annelies Verlinden van Binnenlandse Zaken liet voor het kabinetsoverleg al weten dat wat haar betreft de oude maatregelen van vorige week weer konden terugkeren. Ook kondigde ze al aan dat de situatie van de bioscopen, waarvoor het arrest in principe niet geldt, opnieuw zou worden bekeken.

De andere aanscherpingen die vorige week werden aangekondigd, waaronder het niet toestaan van publiek bij sportwedstrijden en het winkelen met maximaal twee personen, blijven gewoon van kracht.