De Belgische Raad van State heeft geoordeeld dat de huidige sluiting van de cultuursector in het land "disproportioneel is" en "niet op adequate motieven" steunt, schrijven De Standaard en VRT NWS. Het adviesorgaan schorst daarom de sluiting en dus mag de Belgische cultuursector in principe de deuren per direct weer openen.

De autoriteiten zouden niet hebben aangetoond waarom juist de bioscopen en concertzalen dicht moeten. Volgens de Raad van State is onvoldoende duidelijk "waarom het bezoeken van voorstellingen bijzonder gevaarlijk zou zijn voor de volksgezondheid".

Het Overlegcomité besloot vorige week woensdag de cultuursector te sluiten. De sluiting werd vrij abrupt aangekondigd en ging vanaf Tweede Kerstdag in. Dat zorgde voor onrust in het land: diverse theaters en bioscopen lieten weten zich niet aan de maatregel te gaan houden. Ook gemeenten sloten zich hierbij aan en gaven aan niet in te gaan grijpen. In meerdere Belgische steden werd zondag geprotesteerd tegen de sluiting.

De andere aanscherpingen die vorige week werden aangekondigd, waaronder het niet toestaan van publiek bij sportwedstrijden en het winkelen met maximaal twee personen, blijven gewoon van kracht.