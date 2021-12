Diverse Belgische theaters en bioscopen hebben aangegeven op Tweede Kerstdag hun deuren niet te sluiten als dit wel moet van de Belgische overheid. De burgemeesters van diverse grote deelgemeenten van Brussel en de lokale politie hebben al laten weten dat ze niet ingrijpen als de podia zondag niet dichtgaan, melden Belgische media zoals De Standaard.

Volg het nieuws rond het coronavirus Volgen Ontvang een melding bij belangrijke ontwikkelingen

"Het Overlegcomité maakte een symbolische vergissing. Daar ga ik geen vergissing aan toevoegen", stelde burgemeester Christos Doulkeridis van de Brusselse deelgemeente Elsene. "Ik ga de politie niet naar dit soort plaatsen sturen om ze te controleren."

Ook het college van procureur-generaals van het Openbaar Ministerie liet weten dat "er zoveel andere echte criminele fenomenen zijn die meer prioritair zijn. We gaan de politie niet vragen om de wacht te houden voor theaterzalen of om systematisch processen-verbaal op te stellen."

Net als in Nederland is ook in België de lockdown van de theaters en bioscopen vrij abrupt afgekondigd. Het Overlegcomité, de Vlaamse evenknie van het Outbreak Management Team, besloot afgelopen woensdag dat vanaf Tweede Kerstdag alle podia de deuren moeten sluiten. Het besluit heeft tot veel protesten geleid. Op zondag zijn er in diverse Belgische steden demonstraties aangekondigd.

Gezaghebbende Belgische virologen als Marc Van Ranst hebben laten weten het besluit van het Overlegcomité niet te begrijpen.