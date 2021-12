De Amerikaanse schrijver en journalist Joan Didion is donderdag overleden aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson, meldt The New York Times. De auteur overleed in haar woning in het stadsdeel Manhattan in New York.

"Didion was een van de scherpste schrijvers en scherpzinnigste observatoren van het land", laat haar uitgever Penguin weten. "Haar bestverkochte fictiewerken, commentaren en memoires hebben talloze onderscheidingen ontvangen en worden beschouwd als moderne klassiekers."

Didion brak door in de jaren zestig, na het winnen van een essaywedstrijd van het tijdschrift Vogue. Daar kreeg ze een vaste baan en gedurende die tijd schreef ze ook haar debuutroman Run, River.

Hierbij kreeg ze hulp van schrijver John Gregory Dunne, met wie ze later trouwde. Het echtpaar schreef samen vele tijdschriftartikelen. Samen met auteurs als Nora Ephron en Tom Wolfe werd Didion gerekend tot de 'new journalists', die een kenmerkende, literaire stijl in hun journalistieke artikelen hanteerden.

Didion maakte naam met een reeks artikelen in onder meer Life en The Saturday Evening Post over de rafelranden van naoorlogs Amerika. Ze haalde veel inspiratie uit het leven in de staat Californië.

Netflix maakte documentaire over Didion

In 1970 verscheen haar roman Play It as It Lays, dat later is verfilmd. Didion en Dunne schreven samen het scenario voor de film. Andere scenario's van hun hand zijn A Star Is Born en Up Close & Personal.

Dunne overleed in 2003 aan een hartaanval. Hun geadopteerde dochter Quintana overleed in 2005 op 39-jarige leeftijd aan de gevolgen van een alvleesklierontsteking.

Netflix maakte in 2017 een documentaire over het leven van Didion, geregisseerd door haar neef Griffin Dunne. Haar recentste werk, Let Me Tell You What I Mean, verscheen eerder dit jaar.