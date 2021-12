Hans Sibbel en Dolf Jansen, samen beter bekend als Lebbis en Jansen, hebben voor het eerst in vijftien jaar weer samen het podium gedeeld. De twee cabaretiers namen woensdagavond een mini-oudejaarsconference op voor theater De Kleine Komedie in Amsterdam. De sessie is opgenomen in een leeg theater en zal ergens tussen Kerst en Nieuwjaar op de website van het theater te zien zijn.

De miniconference is onderdeel van de 'adventskalender' waarmee De Kleine Komedie op haar website aftelt naar het nieuwe jaar. Elke dag wordt er een verrassing van een cabaretier 'geopend'. Aan het project nemen talloze cabaretiers deel, zoals Jochem Myjer, Youp van 't Hek en Pieter Derks. De bijdragen duren meestal tussen de vijf en tien minuten.

Lebbis en Jansen traden tussen 1988 en 2006 samen op en maakten in die periode elk jaar een oudejaarsvoorstelling. Sindsdien gingen de twee cabaretiers solo verder. Jansen zette de traditie van de oudejaarsshows voort. Het Jansen Vaccin, zoals zijn programma dit jaar heet, is zijn 32e. Nooit eerder maakte één cabaretier zoveel eindejaarsshows.

Het voormalige duo ontving woensdagavond bij de opnames een Zilveren Raampje, een onderscheiding voor kleinkunstenaars die een uitzonderlijke bijdrage aan het Nederlandse cultuurgoed hebben geleverd. Volgens De Kleine Komedie dragen de twee cabaretiers al dertig jaar bij aan "het gezicht van het geëngageerde cabaret in Nederland". De prijs ging eerder naar de groep Niet Uit Het Raam (NUHR) en cabaretier Diederik van Vleuten.