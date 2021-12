De coronasteunpakketten zullen worden gebruikt om zelfstandigen uit de cultuursector, zoals acteurs en artiesten, zo veel mogelijk door te betalen. Mensen met een contract krijgen nu de theaters dicht zijn wel doorbetaald, maar ook mensen zonder vast dienstverband ontvangen op deze manier een inkomen.

Dat besluit is woensdag genomen in een gesprek tussen demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur), de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en de Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP). In het gesprek is het belang van de makers, technici en andere zelfstandigen erkend.

"Zonder deze groep zouden vele concerten, toneelstukken en andere voorstellingen niet tot stand komen", is te lezen op de site van de Rijksoverheid.

"Voor behoud van een rijk en divers cultureel aanbod, nu en na de coronacrisis, is het van belang dat de creatieve en essentiële kennis en kunde van deze groep beschikbaar blijft binnen de sector."

Voorstellingen werden door de opleving van het coronavirus beperkt en zijn nu wederom verboden. De reeds vrijgegeven steunpakketten voor de cultuursector worden daarom voor een deel gebruikt om zelfstandigen door te betalen voor opdrachten die zij al eerder hebben gekregen.

Volgende maand meer plannen over besteding van steunpakketten

Een deel van dit geld is afkomstig uit de suppletieregeling. Daarbij wordt tot 85 procent van de kaarten van beperkte of geannuleerde voorstellingen opgekocht uit de 59,9 miljoen euro die vorige week dinsdag extra werd uitgetrokken voor de sector. Daardoor is er alsnog een inkomen.

Daarnaast hebben Van Engelshoven en de belangenverenigingen afgesproken dat er ook in tijden van lockdown opdrachten zullen worden gegeven aan zelfstandigen in de cultuursector.

In januari zal de Taskforce culturele en creatieve sector andere afspraken presenteren die zijn gemaakt over de precieze besteding van de steunpakketten.