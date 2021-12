De theaters en podia, die in 2020 slechts twee maanden volledig open waren, hebben vorig jaar ruim veertien miljoen mensen minder ontvangen dan in 2019. Het aantal voorstellingen halveerde en de inkomsten zijn met 27 procent gedaald, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Half maart 2020 kregen de theaters en podia te horen dat ze wegens de uitbraak van COVID-19 hun deuren moesten sluiten. Begin juni werden de regels wat versoepeld: toen mochten er maximaal dertig mensen (op afstand) in een zaal plaatsnemen. Veel theaters bleven daarom alsnog (gedeeltelijk) gesloten.

In december werd een harde lockdown aangekondigd en in de laatste weken van 2020 ontvingen de theaters en podia helemaal geen mensen meer.

In totaal werden er in 2020 ruim 25.000 theater- en muziekactiviteiten gepland, ruim minder dan de helft van de 54.000 activiteiten die in 2019 plaatsvonden.

Waar er in dat jaar nog 19,4 miljoen bezoeken werden gedaan aan theaters en (pop)podia, waren dat er in 2020 slechts 5,3 miljoen. De sterkste daling was merkbaar in de popmuziek. Daar bezochten in totaal 1,8 miljoen mensen concerten, in 2019 waren dat er nog 7,5 miljoen.

Via streams werden er wel alternatieve concerten gegeven. Totaalcijfers hierover zijn niet bekend en niet in het CBS-rapport meegenomen.

De totale inkomsten van de cultuursector is 663 miljoen euro, een daling van 27 procent in vergelijking met 2019. Dankzij 119 miljoen euro aan coronasteunmaatregelen wisten veel podia toch nog zwarte cijfers te presenteren.