'Prikspijt', het Woord van het Jaar 2021, krijgt volgens Van Dale-hoofdredacteur Ton den Boon een nieuwe betekenis. Het woord wordt nu veel gebruikt door mensen die tegen vaccineren zijn, maar juist de tegenovergestelde betekenis - spijt dat je je níét hebt laten prikken - wordt volgens Den Boon gangbaarder.

"Natuurlijk is het niet wenselijk dat de verkiezing wordt misbruikt om een bepaald punt te maken", zegt Den Boon in gesprek met NU.nl. 'Prikspijt' won met 82,2 procent van de stemmen. Er werd in totaal 49.000 keer gestemd voor de verkiezing, ruim vier keer zo veel als vorig jaar. Op sociale media werd er door mensen die een negatieve houding tegenover vaccinaties hebben toe opgeroepen op 'prikspijt' te stemmen.

"Als je op de ic ligt omdat je géén prik hebt genomen. Dan heb je pas prikspijt", twitterde demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdagochtend. Den Boon verwacht ook dat deze betekenis gangbaarder gaat worden dan de huidige definitie: "de spijt die iemand heeft van het feit dat hij zich heeft laten vaccineren tegen een bepaalde besmettelijke ziekte".

Los van 'prikspijt' zijn er ook veel nieuwe aan het coronavirus gerelateerde woorden ontstaan die een positieve betekenis hebben, zoals 'boosterbegeerte'. "Ik kan me voorstellen dat het kan bijdragen aan de campagne van de overheid om zoveel mogelijk mensen te prikken."

'Alle nominaties worden waardevrij geregistreerd'

Elk jaar laait er een stevige discussie over het winnende woord op. Die is dit jaar nog heviger. Dat verandert echter niets aan het nominatiebeleid van de door Van Dale georganiseerde verkiezing. "We registreren alle nominaties totaal waardevrij", zegt Den Boon.

"Dus niet alleen woorden die een bepaalde politiek wenselijke gedachten uitdragen. Je moet erkennen dat ook dat soort woorden bestaan. Als zo'n woord dan wint, dan kan je niet zeggen: dit heeft tegen de verwachting in gewonnen, het staat me niet aan, dus we kiezen iets anders."

Het winnende woord is volgens Den Boon altijd een woord dat de tijdgeest weerspiegelt. Zo won in 2019 'boomer' en in 2020 'anderhalvemetersamenleving'.

"Dit woord maakt de polarisatie in de samenleving en het ongenoegen over het coronavirus en het beleid duidelijk. Dat is breder dan alleen spijt hebben je prik. Het kan ook betekenen dat je ervan baalt dat prikken en boosten niet het gehoopte effect hebben en dat we toch weer langer moeten wachten tot het leven weer normaler wordt."